КСУ не зміг обрати нового голову. Наступна спроба – впродовж місяця

Конституційний суд України на засіданні 14 червня не зміг обрати нового голову. Про це повідомив як сам КСУ, так і членкиня фракції «Слуга народу» та представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

«Якщо жоден із кандидатів на посаду голови суду не одержав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів голови суду. Таким чином, не пізніше ніж 15 липня Суд має провести повторні вибори», – зазначила Совгиря.

Як зазначають у самому Конституційному суді, нові вибори голови будуть проведені «на одному з наступних спеціальних пленарних засідань суду».

Хто саме претендував на посаду нового голови Конституційного суду, у повідомленні КСУ не вказано.

Водночас, як зазначає Ольга Совгиря, згідно із законодавством, «єдиною підставою призначення нових виборів є ситуації, коли було запропоновано не більше від двох кандидатів і голову суду не було обрано».

15 травня у попереднього голови КСУ Олександра Тупицького завершився термін повноважень на посаді судді Конституційного суду. 27 травня його оголосили в міжнародний розшук.

Наприкінці травня заступник голови Офісу президента з питань судочинства та системи правосуддя Андрій Смирнов зазначив, що необхідність існування Конституційного суду потрібно переосмислити. Із цим погодилась представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря, яка також додала, що наразі влада «працює над цим».