ДБР повідомило ексміністру оборони про підозру в держзраді через Харківські угоди

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю. Про це відомство повідомило 8 серпня.

Справа стосується підписання Харківських угод у 2010 році.

«Адмірал, який свого часу був Головнокомандувачем Військово-Морських Сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, так званих Харківських угод», – пояснюють у ДБР.

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За даними Бюро, Єжель погодив проєкти домовленостей, не відвідавши засідання Кабінету міністрів у той же день, на якому вони обговорювалися, та не провівши правову експертизу на відповідність угоди Конституції.

«Через це були створені умови для продовження перебування чорноморського флоту рф на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил Російської Федерації», – додають у пресслужбі.

Ексурядовця підозрюють у державній зраді за попередньою змовою групи людей. Він наразі не коментував підозру публічно.

Михайло Єжель очолював Міністерство оборони України з березня 2010 року по лютий 2012-го. У 2013-му тодішній президент Віктор Янукович призначив його послом у Білорусі – на цій посаді він перебував до 2015 року.

27 квітня 2010-го року Верховна Рада ратифікувала Харківські угоди.

У 2021 році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод​. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.