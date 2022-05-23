Суд дозволив арешт Януковича за підписання «Харківських угод» – ОГП

Печерський районний суд Києва 23 травня обрав колишньому президенту України Вікторові Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради.

«21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, підозрюваний підписав від імені України угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі, замість підготовки до його виведення з території України. У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадження здійснюється слідчими ДБР.

У січні 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням із прокурорами Офісу генпрокурора повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру в державній зраді через підписані із Росією так звані «Харківські угоди».

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Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Він переховується в Росії.