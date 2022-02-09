ДБР повідомило про нову підозру Януковичу – через підбурювання військовослужбовців до дезертирства

Слідчі Державного бюро розслідування за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства. Про це повідомила у середу пресслужба ДБР.

«24 лютого 2014 року колишній президент України тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки президента України до дезертирства. Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, найближчим часом буде ухвалене рішення щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу (заочно).

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у держзраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Колишній президент назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Крім того, Януковича звинувачують у розстрілах на Майдані та узурпації влади через конституційну реформу 2010 року, яка збільшила президентські повноваження.

У січні 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням із прокурорами Офісу ГПУ повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру в державній зраді через підписані із Росією так звані «Харківські угоди».

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Він переховується в Росії.