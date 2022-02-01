ОГП: суд дозволив заочний арешт головного охоронця Януковича

Печерський районний суд ухвалив рішення про заочний арешт начальника охорони експрезидента України Віктора Януковича і дозволив заочне слідство за обвинуваченням його у незаконному переправленні осіб через кордон і дезертирство, повідомляє Офіс генпрокурора.

«Такі рішення суду надають право стороні обвинувачення розпочати стосовно ексзаступника начальника Управління державної охорони України процедуру екстрадиції та провести досудове розслідування за відсутності підозрюваного (in absentia)», – йдеться в повідомленні.

«За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, будучи військовослужбовцем вищого офіцерського складу, з метою переховування колишнього президента України на території Російської Федерації, незаконно перетнув державний кордон України разом із ним. При цьому, діючи в інтересах експрезидента України, для забезпечення його особистої безпеки вибув на територію Російської Федерації і до теперішнього часу не повернувся», – додали в ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі Державного бюро розслідувань.

У відомстві не вказали прізвища експосадовця. Водночас відомо, що начальником служби безпеки Віктора Януковича був Костянтин Кобзар.

У листопаді ДБР повідомила йому про підозру в дезертирстві.

У березні 2015 року прокуратура Київської області оголосила в розшук колишнього начальника охорони Віктора Януковича Костянтина Кобзаря через перешкоджання проведенню мирної акції біля «Межигір’я».