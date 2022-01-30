Гармаш: Путін ще може використати Януковича для «легалізації» вторгення

Позбавленого Верховною Радою України звання президента Віктора Януковича може використати Росія, щоб легалізувати можливе військове вторгнення в Україну. Про це заявив у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода учасник Мінських переговорів з урегулювання на Донбасі Сергій Гармаш.

«Я думаю, що Віктор Янукович буде використаний чисто для того, щоб направити Путіну (знову ж таки це вже було) таке «прохання» про те, щоб він увійшов. І юридично в Путіна «будуть» такі підстави. Але це якщо наш суд вже зовсім з глузду з’їде і поверне Януковичу його повноваження. Я сподіваюся, що не настільки вже наші судді... Не знаю, не буду дипломатично казати – які», – зауважив Сергій Гармаш.

Віктор Янукович після своєї втечі до Росії неодноразово стверджував, що його незаконно усунули з посади президента в 2014 році. На цьому наполягає і вище керівництво Росії. Зокрема, президент Володимир Путін на прес-конференції 23 грудня минулого року вкотре назвав події Майдану 2014 року в Україні «держперворотом».

3 березня 2014 року тодішній постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін під час засідання Ради безпеки організації заявив, що уповноважений повідомити про отримання президентом Росії звернення Віктора Януковича. Потім Чуркін зачитав присутнім лист з нібито проханням використати російські Збройні сили для «відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та захисту населення України», а також продемонстрував присутнім фотокопію листа.

У грудні минулого року стало відомо, що Янукович звернувся до ОАСК із позовом до Верховної Ради, в якому просить визнати, що Верховна Рада не мала компетенції ухвалювати акт про його самоусунення з посади президента, і суд відкрив провадження за цим позовом.