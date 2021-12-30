ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради – Совгиря

Окружний адміністративний суд Києва відкрива провадження за позовом експрезидента України Віктора Януковича до Верховної Ради. Про це повідомила представниця парламенту в Конституційному суді, народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Совгиря.

«Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України. Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16.02.2022 року о 10:15», – заявила вона в своєму Телеграмі.

Як додала Совгиря, Янукович просить визнати, що Верховна Рада не мала компетенції ухвалювати акт про його самоусунення з посади президента. Адресою для листування з позивачем вказане російське місто Ростов-на-Дону.

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Окружний суд публічно не повідомляв про відкриття провадження.

Раніше Совгиря повідомляла, що справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному суду як суду першої інстанції, а не ОАСК.

Наприкінці минулого місяця адвокат Віктора Януковича Юрій Кірасір повідомив, що той нібито оскаржує своє усунення з президентської посади Верховною Радою в лютому 2014 року. Відповідний позов, за його словами, подали до Окружного адміністративного суду Києва.​