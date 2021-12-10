«Жодного разу в офісі президента я не чув прізвище Портнова» – Арестович

Прізвище колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова в Офісі президента Зеленського не звучить. Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович, відповідаючи на питання про ймовірні звʼязки Портнова з Олегом Татаровим, заступником голови Офісу президента.

«Я Татарова бачу кожного дня. Жодного разу я не чув від нього прізвище Портнова. Жодного! Жодного разу я в Офісі президента не чув прізвище Портнова ні від кого. Можливо, ці таємні перемовини ведуться поза моєю присутністю, але я за рік жодного разу не чув», – відповів Арестович

Щодо ймовірних звʼязків Татарова та Портнова, а також їхнього впливу на конкурс очільника САП Арестович відповів, що він «дуже скептично ставиться до цих формулювань».

Раніше голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін заявив, що санкції проти Андрія Портнова пов’язані з тим, що Офіс президента планує зірвати конкурс на посаду керівника САП.

«Банкова планує зірвати конкурс на керівника САП рішенням ОАСК (Окружного адміністративного суду Києва – ред.) під керівництвом Павла Вовка – руками Портнова в судовій системі. Після чого це рішення ОАСК піде в Шостий апеляційний суд Києва, який у вересні очолила людина Портнова/Татарова – Олена Кузьмишина», – повідомив Шабунін.

На думку Шабуніна, санкції США проти Портнова – це сигнал на адресу Офісу президента.

«Раптом ні – раджу прямо зараз думати, що вони робитимуть, коли США накладуть санкції на чинного заступника голови ОП Зеленьського – Татарова», – написав Шабунін на своїй сторінці у фейсбуці.

Уряд США 9 грудня запровадив санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це 9 грудня повідомив Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.Санкції стосуються також Фонду Андрія Портнова.

Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. Санкції передбачають заборону на в’їзд до США та блокування всіх фінансових активів підсанкційної особи в банках США.