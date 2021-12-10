Головне на ранок: Байден провів розмову із Зеленським, Тупицький і Портнов опинилися під санкціями США

Врегулювання на Донбасі та реформи в Україні стали предметом розмови президентів України та США по телефону; Проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та Олександра Тупицького, який оскаржує своє відсторонення з Конституційного суду, Вашингтон запровадив санкції; в Україні починає діяти закон про обмеження обігу пластикових пакетів.

«Обговорили можливі формати врегулювання на Донбасі» – Зеленський про розмову з Байденом

Президенти України Володимир Зеленський та США Джозеф Байден обговорили врегулювання на Донбасі та реформи в Україні. Про це за результатами розмови 9 грудня повідомив глава української держави.

«Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні», – написав Зеленський у твітері.

Згодом розширене повідомлення було оприлюднене на офіційному сайті Зеленського: «Глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває. Окрему увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проєкт «Північний потік-2» виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії. У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України».

Білий дім за підсумками розмови президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського 9 грудня повідомив, що Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники й партнери віддані принципу «ніяких рішень чи дискусій про Україну без України».

«Президент Байден висловив глибоке занепокоєння США і наших європейських союзників з приводу агресивних дій Росії щодо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами у разі подальшого військового втручання. Він підтвердив непохитну відданість США суверенітету і територіальній цілісності України», – йдеться в повідомленні.

Під час розмови лідери закликали Росію до деескалації напруженості й погодилися, що дипломатія є найкращим способом досягти значного прогресу у врегулюванні конфлікту.

«Президент Байден підкреслив готовність Сполучених Штатів брати участь у підтримці заходів зміцнення довіри для просування імплементації Мінських домовленостей і на підтримку «Нормандського формату», – повідомили в Білому домі.

Розмова Зеленського і Байдена відбулася 9 грудня, тривала півтори години і проходила через два дні після розмови американського президента з президентом Росії Володимиром Путіним – на тлі занепокоєння України і Заходу через чергове нарощування Росією сил біля українських кордонів і можливу підготовку до нового вторгнення.

США запровадили санкції проти Андрія Портнова

Уряд США запровадив санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це 9 грудня повідомив Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Санкції стосуються також Фонду Андрія Портнова.

Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до США та блокування всіх фінансових активів підсанкційної особи в банках США.

Андрій Портнов до 2014 року в адміністрації президента за Віктора Януковича відповідав за питання судоустрою. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.

Андрій Портнов утік із України 22 лютого 2014 року. Через кілька днів Генпрокуратура зажадала від МВС та СБУ затримати політика, а в березні 2014 року ЄС та Канада внесли його до списку українських високопосадовців, проти яких запроваджуються фінансові санкції.

Загалом у оновленому списку санкцій США 15 фізичних та юридичних осіб з різних країн у Центральній Америці, Африці та Європі. «Корупція зачіпає ресурси громадян, підриває громадську довіру та загрожує прогресу тих, хто бореться за демократію», – наголошує міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен.

Тупицький назвав «шокуючою новиною» санкції США проти нього і дружини

Олександр Тупицький, який у суді оскаржує своє відсторонення з Конституційного суду, назвав «шокуючою новиною» запровадження санкцій проти нього і його дружини.

У коментарі LIGA.net ввечері 9 грудня Тупицький заперечив свою причетність до отримання хабаря.

«Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею», – сказав Тупицький. За його словами, інформація про заборону в’їзду до США, опублікована на сайті Державного департаменту, є «фейком», який «подають» з Офісу президента.

«Це спрямовано на Верховний суд, щоб задавити його і щоб він не ухвалював кінцевого рішення» за позовом про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського про скасування указу Віктора Януковича, яким Тупицького призначили суддею КСУ.

Уряд США запровадив санкції проти Олександра Тупицького, який в оприлюдненому 9 грудня повідомленні Держдепартаменту названий «колишнім головою Конституційного суду України».

Підставою для запровадження санкцій названі «значні корупційні діяння, які включають отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі». Також під санкціями опинилася дружина судді Ольга Тупицька.

Щодо Тупицького наразі розглядається кримінальна справа, яка стосується давніх звинувачень у підкупу свідка. Також щодо нього розглядалася, але була закрита адміністративна справа, яка стосувалася конфлікту інтересів і недекларування земельної ділянки в нині окупованому Криму.

МОЗ: 45,2% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення від COVID-19

В Україні 45,2% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 10 грудня.

За даними МОЗ, понад 14 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, більше ніж 12,2 мільйона – повністю вакциновані.

За добу 9 грудня в Україні вакцинували ще майже 158 тисяч людей.

10 грудня в Україні починає діяти перший етап обмежень на обіг пластикових пакетів

Від 10 грудня в Україні починає діяти закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», вступає в дію перший етап обмежень.

«Зокрема, у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім, біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції», – повідомили раніше в Міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів.

У червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Згідно з законом, в магазинах, закладах харчування та обслуговування забороняється розповсюдження:

надтонких пластикових пакетів

тонких пластикових пакетів

оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів

Заборона не поширюється на надтонкі пакети шириною до 22,5 сантиметрів та глибиною до 34,5 сантиметрів, завдовшки до 45 сантиметрів, призначених для пакування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду. Вони можуть продаватися як первинна упаковка. Цей виняток має діяти до 1 січня 2023 року. Решта пластикових пакетів підлягає вилученню з обігу.