Зеленський підписав закон, який забороняє поширення пластикових пакетів

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє поширення підприємцями легких пластикових пакетів. Зеленський зробив це від час виступу на форумі «Україна 30. Екологія».

Зеленський додав, що в Україні також розробили законопроєкт про покращення управління відходами та їх вторинну переробку.

Верховна Рада ухвалила закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» 1 червня. Документ підтримали 297 народних депутатів, 15 виступили проти, семеро утрималися.

Згідно з законом, в магазинах, закладах харчування та обслуговування забороняється розповсюдження:

надтонких пластикових пакетів

тонких пластикових пакетів

оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів

Заборона не поширюється на надтонкі пакети шириною до 22,5 сантиметрів та глибиною до 34,5 сантиметрів, завдовшки до 45 сантиметрів, призначених для пакування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду. Вони можуть продаватися як первинна упаковка. Цей виняток має діяти до 1 січня 2023 року. Решта пластикових пакетів підлягає вилученню з обігу.