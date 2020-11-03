Верховна Рада направила на повторне друге читання закон про обмеження обігу пластикових пакетів. Рішення підтримали 290 народних депутатів.

Проєкт закону забороняє розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства надлегких пластикових пакетів, легких пластикових пакетів та оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.

Заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети та на надлегкі пластикові пакети, призначені для пакування та (або) транспортування свіжої риби і м’яса та продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду, які розповсюджуються у об’єктах роздрібної торгівлі в якості первинної упаковки.

Якщо закон ухвалять, він має набрати чинності з 1 січня 2022 року.

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому щорічно до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, у тому числі, поліетиленових пакетів. У середньому період розкладу одного пакету – 100-200 років.