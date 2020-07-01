«День без поліетилену»: киян запрошують 3 липня долучитися до екологічної акції

Киян та гостей столиці 3 липня у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів запрошують приєднатися до акції «День без поліетилену».

«Маємо чудову пропозицію – цього дня треба спробувати обійтися без пластикових пакетів, яким давно є альтернативні варіанти у вигляді екоторбинок, паперових пакетів, сіток, що називають «авоськами». Стильно та екологічно. Інформуйте друзів, викладайте фото в соціальних мережах, просувайте ідею екологічного способу життя», – звернувся виконувач обов’язків начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

У КМДА кажуть: мета акції – сформувати нову екологічну поведінку, у повсякденному житті застосувати модель, притаманну для жителів ЄС та привернути увагу до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів.

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому щорічно до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, у тому числі, поліетиленових пакетів. У середньому період розкладу одного пакету – 100-200 років.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у разі ухвалення якого, в Україні буде істотно обмежено використання пластикових пакетів.