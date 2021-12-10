Уряд Швейцарії продовжив заморожування активів Януковича та його оточення

Федеральна рада Швейцарії 10 грудня вирішила ще на рік, до лютого 2023 року, продовжити «превентивне заморожування» активів поваленого в 2014 році президента України Віктора Януковича та його оточення на суму приблизно 70 мільйонів швейцарських франків.

«Метою цього рішення є підтримка судової співпраці з українською владою», – ідеться в офіційному повідомленні.

Швейцарський уряд нагадує, що ці активи були заморожені в лютому 2014 року «у зв’язку з тодішньою ситуацією в Україні».

«Відтоді в Україні ведеться кримінальне провадження щодо основних фігурантів. У зв’язку з цими кримінальними провадженнями Україна подала до Швейцарії кілька запитів про взаємну правову допомогу. Швейцарія змогла передати Україні численні докази. Що стосується потенційної реституції, то в Україні ще не ухвалено судових рішень про незаконне походження активів», – вказує швейцарська влада.

Федеральний закон про заморожування та реституцію незаконних активів, які зберігаються у закордонних осіб, повʼязаних із політикою, регулює тривалість розпоряджень про заморожування та умови їхнього продовження на додатковий рік. Подовження можливе, якщо зацікавлена держава виявила бажання співпрацювати в рамках судової процедури взаємної правової допомоги. Максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками, тобто у випадку з активами Януковича та його оточення термін спливає в лютому 2024 року.