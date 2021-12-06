Верховний суд залишив без змін вирок Януковичу у справі про держзраду та ведення агресивної війни

Касаційний кримінальний суд при Верховному суді не задовольнив касаційну скаргу захисту експрезидента України Віктора Януковича. Про це суд повідомив 6 грудня.

Відтак суд залишив без зміни вирок Оболонського районного суду Києва від січня 2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду.

Повний текст постанови Верховний суд оголосить 13 грудня.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у держзраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно.

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Колишній президент назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Крім того, Януковича звинувачують у розстрілах на Майдані та узурпації влади через конституційну реформу 2010 року, яка збільшила президентські повноваження.

У січні 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням із прокурорами Офісу ГПУ повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру в державній зраді через підписані із Росією так звані «Харківські угоди».

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.