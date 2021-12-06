Совгиря про позов Януковича до Ради: справа підсудна Верховному суду, а не ОАСК

Колишній президент України Віктор Янукович звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Верховної Ради, повідомила 6 грудня представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря. За її даними відповідний позов зареєстрований в ОАСК (справа 640/34786/21).

При цьому, наголосила Совгиря, справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному суду як суду першої інстанції, а не ОАСК.

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«Натомість у цьому позові заявлено позовні вимоги «про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення», що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог», – заявила депутатка.

Наприкінці минулого місяця адвокат Віктора Януковича Юрій Кірасір повідомив, що той нібито оскаржує своє усунення з президентської посади Верховною Радою в лютому 2014 року. Відповідний позов, за його словами, подали до Окружного адміністративного суду Києва.​

28 листопада Ольга Совгиря це заперечила. Інформації про цей позов на сайті ОАСК немає.

Верховна Рада 22 лютого 2014 року – після протестів на Майдані, які в лютому переросли в насильство та розстріли протестувальників – констатувала самоусунення Януковича від виконання президентських обов’язків та призначила позачергові вибори президента.

Сам Янукович, який переважно перебуває в російському Ростові-на-Дону, неодноразово заявляв, що його незаконно усунули з посади президента в 2014 році. На цьому наполягає і вище керівництво Росії.