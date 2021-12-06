Совгиря про позов Януковича до Ради: справа підсудна Верховному суду, а не ОАСК

Колишній президент України Віктор Янукович звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Верховної Ради, повідомила 6 грудня представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря. За її даними відповідний позов зареєстрований в ОАСК (справа 640/34786/21).
При цьому, наголосила Совгиря, справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному суду як суду першої інстанції, а не ОАСК.
Читайте також: Янукович дзвонив Путіну: що дізналися слідчі ДБР і Офіс генпрокурора про розстріли на Майдані?
«Натомість у цьому позові заявлено позовні вимоги «про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення», що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог», – заявила депутатка.
Наприкінці минулого місяця адвокат Віктора Януковича Юрій Кірасір повідомив, що той нібито оскаржує своє усунення з президентської посади Верховною Радою в лютому 2014 року. Відповідний позов, за його словами, подали до Окружного адміністративного суду Києва.
28 листопада Ольга Совгиря це заперечила. Інформації про цей позов на сайті ОАСК немає.
Верховна Рада 22 лютого 2014 року – після протестів на Майдані, які в лютому переросли в насильство та розстріли протестувальників – констатувала самоусунення Януковича від виконання президентських обов’язків та призначила позачергові вибори президента.
Сам Янукович, який переважно перебуває в російському Ростові-на-Дону, неодноразово заявляв, що його незаконно усунули з посади президента в 2014 році. На цьому наполягає і вище керівництво Росії.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ