Держдума проголосує за визнання «ЛДНР», але Путін не поспішатиме – Гармаш

Держдума проголосує за визнання «незалежності» «ЛНР» і «ДНР». Це спрогнозував в ексклюзивному «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода учасник переговорів з урегулювання на Донбасі, донеччанин Сергій Гармаш. На його думку, якщо таке питання внесли у російському парламенті на розгляд, значить депутати мають проголосувати «за» і надіслати відповідне звернення до президента РФ Володимира Путін.

Інша річ, що Путіну треба не «визнання» окупованих власне Росією територій «незалежними», а ще один важіль тиску на Захід і на Київ, констатує Гармаш. На його погляд, Путін «визнає» ОРДЛО тільки в крайньому випадку. А загалом Кремль не зацікавлений в «абхазькому» сценарії для «ЛДНР» (Москва визнала у 2008 році «незалежність» Абхазії після тодішньої війни Росії проти Грузії й відтискання у цієї закавказької держави п’ятої частини території). Такий сценарій означатиме вихід РФ із Мінських угод – ключового інструменту підкорення Росією України, вважає Гармаш.

«Я вважаю, що Дума проголосує за це (визнання «ЛНР», «ДНР» – ред.) Тому що інакше не можна виносити це питання. Якщо вона не проголосує, то це буде такий «плювок» в «душу» так званому «русскому миру». Але ж не Дума вирішує це питання. Такі питання вирішуються указом президента Російської Федерації. І Путіну не потрібне звернення Думи, щоб визнати «ЛНР» чи «ДНР». Він просто підписує відповідний указ. Тобто Дума – це зараз публічний крок тиску на Захід і на Київ. А Путін не підпише, скоріш за все, цей указ. Тому що це буде означати кінець Мінським угодам. А Мінські угоди – це основний зараз і головний інструмент, з яким Росія намагається і сподівається підкорити собі Україну, повернути свій контроль над нею», – сказав Гармаш.

Він додав, що Путін може визнати ОРДЛО у разі реальної загрози втрати контролю над цими територіями.

«Тобто, наприклад, якщо вони зараз почнуть ескалацію, щоб змусити все ж таки нас визнати їхню трактовку Мінських угод. І якщо ця ескалація викличе контрнаступ української армії і буде загроза, що українська армія звільнить цю територію, тоді Путін визнає «ЛНР» і «ДНР». І за їхнім «проханням» введе туди російських «миротворців» та законсервує хоча б у такій стадії конфлікт. Так би мовити, вже не буде «Мінська», але буде ось ця рана, яка буде постійно виснажувати Україну», – не виключає Гармаш.

Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 28 січня цього року, що питання про визнання «незалежності» «ЛНР» і «ДНР» «має розглядатись у контексті нашої твердої лінії на те, щоб змусити Захід, змусити Київ виконувати Мінські домовленості. Тоді все буде гаразд, як і передбачено цим документом, схваленим Радою Безпеки ООН». Москва звинувачує українську владу в «ігноруванні Мінських угод», вимагає від Києва «прямого діалогу з Донецьком і Луганськом», закріплення у Конституції України «особливого статусу» ОРДЛО, проведення там виборів до передання Росією контролю над кордоном.

19 січня цього року депутати з фракції КПРФ, включно з її лідером Геннадієм Зюгановим, внесли до Держдуми проєкт постанови палати, в якому пропонують офіційно звернутися до президента Володимира Путіна з проханням визнати незалежність «ЛНР» та «ДНР». Автори звернення пишуть, що українська влада «стала нетерпимою до історично сформованих норм, побуту, а також волевиявлення та віросповідання» жителів Луганської та Донецької областей України. Політику Києва автори пропонують вважати схожою на «геноцид власного народу».

Звернення до Путіна зроблено на тлі безпрецедентного загострення ситуації на кордоні Росії та України. Численні джерела повідомляють про концентрацію значного угруповання російських військ у регіоні. Влада західних країн підозрює Москву в підготовці повномасштабного військового вторгнення. Кремль це заперечує.

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