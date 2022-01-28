Член ТКГ: західні ЗМІ перекрутили інформацію про нібито прямі переговори з бойовиками

Інформація про можливі прямі переговори з бойовиками, яку поширили західні ЗМІ напередодні зустрічі радників «нормандського формату», є перекрученою, безпідставною та, можливо, є просто невдалим перекладом, заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) представник Донецька в українській делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

«Мені здається, це абсолютно перекручена інформація, де хтось щось не так переклав, почув і наплутав, і пишеться просто про зустріч ТКГ, де присутні представники ОРДЛО у складі російської делегації. З ними ці переговори йдуть уже 8 років. Є інший майданчик, «нормандський формат», і там інші учасники, і там не може бути жодних переговорів з бойовиками, – зазначив Казанський. – Те, що я побачив у ЗМІ, – абсолютно дивне і відверто безграмотне формулювання. «Прямі переговори з сепаратистами». Кого з ким? На ТКГ, де присутні Україна, ОБСЄ і Росія, Росія і так приводить з собою представників ОРДО і ОРЛО. Якихось додаткових майданчиків для зустрічей не створювалося».

Перед зустріччю радників «нормандського формату» 26 січня «Дойче Велле» і агентство DPA з посиланням на неназвані джерела в Єлисейському палаці написали про можливі прямі переговори «із сепаратистами», дату яких нібито мали визначити на зустрічі.

Голова Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак у відповідь заявив, що жодних попередніх умов для зустрічі в «нормандському форматі» Україні не озвучували. Після зустрічі радників Єрмак заявив, що переговори можна вважати «реанімацією «нормандського формату».