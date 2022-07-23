ДБР: про підозру в держзраді повідомили ексзаступнику секретаря РНБО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Володимиру Сівковичу, а трьом співробітникам ФСБ Росії – за шпигунство, інформує пресслужба відомства.

«Слідство встановило, що 5-та служба Федеральної служби безпеки Росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Очолив її начальник 9-го («українського») управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Терентьєва та представники інших державних органів країни-агресора. Залучили фсбешники до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році «перебралися» до Москви, зокрема Володимира Сівковича», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, також у у групу входив ексначальник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч, «який у свою чергу залучив до групи інших громадян України».

«Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалася впливати на кадрові рішення в органах безпеки України», – йдеться в повідомленні.

У ДБР кажуть, що «для прикриття» колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві «політичний офіс», працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю, «а насправді проводили розвідувально-підривну діяльність проти України».

Сівковичу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями «створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній», «державна зрада», а співробітникам 5-ої служби ФСБ Чумакову, Чуліндіну і Терентьєвій – за статтею «шпигунство».

16 липня Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України повідомили, що провели спільну спеціальну операцію, в результаті якої затримали колишнього начальника СБУ в Криму Олега Кулініча.

Йому оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Пізніше суд заарештував Кулініча на два місяці.

Згадані ДБР особи наразі не коментували оголошення про підорзу.

У січні 2022 року, приблизно за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Міністерство закордонних справ Великої Британії поширило заяву про те, що Москва хоче шляхом агресії змінити владу в Україні, і що російська розвідка підтримує контакти з українськими політиками-втікачами: Миколою Азаровим, Сергієм Арбузовим, Володимиром Сівковичем та Андрієм Клюєвим.

У Росії це заперечували і закликали Лондон «припинити провокації».

Володимир Сівкович у 2010 році був віце-прем’єром, відповідальним за силовий блок в уряді Миколи Азарова, згодом три роки обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У грудні 2013 року він був відсторонений від посади тодішнім президентом Віктором Януковичем через розслідування причетності Сівковича до побиття мітингувальників на Євромайдані 30 листопада 2013 року. 19 лютого 2014 року Янукович повернув Сівковича на посаду, але вже 28 лютого виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов остаточно звільнив його. За даними ЗМІ, Сівкович нині живе на території Росії.