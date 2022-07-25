Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО, про лобіювання Харківських угод котрим повідомляли «Схеми»

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний документ оприлюднено на сайті президента у понеділок.

«Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в документі.

Руслан Демченко з 2010-го до 2014 року працював заступником міністра закордонних справ. У вересні 2014-го був призначений радником президента Петра Порошенка, у липні 2019-го – радником Володимира Зеленського, а з червня 2020-го – першим заступником секретаря РНБО.

У листопаді 2021 року журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» опублікували докази, які свідчать, що Руслан Демченко у 2010-му лобіював так звані Харківські угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ. Журналісти відшукали в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання безпекового парламентського комітету за 26 квітня 2010 року, члени якого визначались, чи рекомендувати депутатам ратифікувати Харківські угоди.

Від МЗС на засідання тоді прийшов Руслан Демченко – на той момент заступник міністра закордонних справ. Згідно зі стенограмою, йшлося у розслідуванні, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі. Одним із аргументів, наведених тоді Демченком, була висока ціна на російський природний газ для України. На тому ж засіданні, відповідно до стенограми, він просував тезу, що Харківські угоди і російський флот в Криму – це стабільність для України.

Раніше у МЗС заявляли, що Демченко «не був причетний до підготовки» угод, а секретар РНБО Данілов стверджував, що якщо він «брав участь, то теж має нести відповідальність».

У 2021 році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок бойових дій на Донбасі у 2014 році.

У СБУ повідомляли, що розпочали досудове розслідування «за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки». Кримінальне провадження відкрили «щодо службових осіб органів державної влади». За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.

«Схеми» також з’ясували, що Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище, зникло з сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду. «Схеми» звернулись до керівника ОП із проханням повідомити, чи завершена люстраційна перевірка щодо Демченка і якими були її результати. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що вона проведена, і є відповідна довідка, але надати її не можуть, адже «довідці присвоєно гриф обмеження «Для службового користування».

Харківські угоди були підписані 21 квітня 2010 року. Відповідно до цих домовленостей, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено до 2042 року. Низка українських та західних експертів зазначили, що ці події в подальшому сприяли анексії Криму.