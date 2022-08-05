ДБР повідомило про підозру колишньому українському боцману, який служить на ракетному фрегаті РФ

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді моряку, який у 2014 році перейшов на бік Росії і нині воює проти України на фрегаті «Адмірал Ессен», повідомила пресслужба ДБР.

«Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому старшому боцману великого розвідувального корабля «Славутич». У 2014 році, після захоплення окупантами у Севастополі військової частини фігуранта, моряк добровільно перейшов на бік ворога і присягнув на вірність агресору. Наразі зрадник служить на ракетному фрегаті «Адмірал Ессен» у складі 30-ої дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту збройних сил РФ», – йдеться в повідомленні.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

У ДБР раніше повідомили про підозру в держзраді капітану російського крейсера «Адмірал Макаров», командирові ракетного катера «Вышний Волочёк», командиру корвета «Тернопіль» і колишньому командирові штурманської бойової частини корвета «Тернопіль». За даними слідства, офіцери також зрадили Україну в 2014 році.