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У ДБР повідомили про підозру в держзраді помічнику командира російського корабля

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру колишньому командиру корвета «Тернопіль», який «у 2014 році перейшов на бік ворога і сьогодні воює проти України», повідомила пресслужба ДБР 22 липня.

«Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді колишньому командиру корвета «Тернопіль» Максиму Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік ворога. Після захоплення окупантами його частини у Севастополі й корвета «Тернопіль», капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору. Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі «Ладний» на посаді помічника командира», – йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Минулого місяця в ДБР повідомили, що оголосили про підозру у державній зраді колишньому капітану 3-го рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, який зараз командує російським ракетним катером «Вышний Волочёк», а також капітану російського крейсера «Адмірал Макаров».

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