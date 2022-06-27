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ДБР повідомило про підозру в держзраді ще одному командиру російського ракетного катера

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років

Представники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану 3-го рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, який зараз командує російським ракетним катером «Вышний Волочёк».

«У 2014 році офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині. Присягнувши збройним силам РФ, капітан продовжив службу в російському Чорноморському флоті. Наразі дезертир командує ракетним катером «Вышний Волочёк» і з Чорного моря обстрілює ракетами мирні території України», – йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера «Адмірал Макаров».

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