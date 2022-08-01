ДБР повідомило про підозру екскомандиру штурманської бойової частини корвета «Тернопіль»

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в державній зраді колишньому командирові штурманської бойової частини корвета «Тернопіль» Станіславу Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік Росії, повідомила пресслужба ДБР.

«Після захоплення окупантами його частини у Севастополі й корвету «Тернопіль», офіцер зрадив присязі й перейшов на бік агресора. Нині він проходить військову службу в 36-ій бригаді ракетних катерів балтійського флоту збройних сил Росії», – йдеться в повідомленні ДБР 1 серпня.

Походощуку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Він оголошення про підозру наразі не коментував.

У ДБР раніше повідомили про підозру в держзраді капітану російського крейсера «Адмірал Макаров», командирові ракетного катера «Вышний Волочёк» і командиру корвета «Тернопіль». За даними слідства, офіцери також зрадили Україну в 2014 році.