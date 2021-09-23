Засудженому у справі про вбивство журналіста Веремія Крисіну винесли ще один вирок

Дарницький районний суд Києва виніс ще один вирок фігуранту справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія у 2014 році Юрію Крисіну.

Цього разу Крисіна визнали винним у справі про викрадення та катування активістів під час Революції гідності та засудили до 8 років ув’язнення.

Як пояснила «Укрінформу» прокурор Юлія Малашич, за статтею про катування Крисіна засуджено до семи років позбавлення волі. З урахуванням вироку 2018 року у справі про вбивство Веремія, за яким Крисіна було засуджено до п’яти років ув’язнення, суд призначив остаточне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Оскільки термін початку відбування покарання відраховується з 2018 року, Крисін вийде на волю у 2026 році.

Захист збирається оскаржити цей вирок.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав Крисіна винним у хуліганстві і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Проте 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін і засудив Крисіна в цій справі до п’яти років позбавлення волі.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках.

Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.