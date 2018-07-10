Справа Крисіна: суд відхилив клопотання про відвід прокурора, обвинувачений зриває трансляцію

Дарницький суд Києва відхилив клопотання адвоката Юрія Крисіна щодо відводу представника обвинувачення – прокурора Олексія Донського за нібито неправдиві заяви для медіа. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали засідань.

Після цього захист Крисіна оголосив відвід іншому прокурору – Юлії Малашич, але це клопотання суддя залишила без розгляду.

Обвинувачений Юрій Крисін відреагував на це емоційно і вийшов із кімнати для трансляцій. Суддя у відповідь заявила, що його доставлятимуть особисто до зали суду.

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​Напредодні, 6 липня, його адвокати оголосили відвід судді Дарницького районного суду Києва Любові Леонтюк, але суд відхилив це клопотання.

Прокурор Юлія Малашич тоді заявила, що сторона захисту «має намір зривати всі засідання до вересня», оскільки у вересні суддя Любов Леонтюк має йти на пенсію за віком.

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13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін і засудив до п’яти років позбавлення волі Юрія Крисіна за звинуваченням у причетності до вбивства журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія під час Майдану в 2014 році.

22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство». Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві. Вирок викликав обурення і протести.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, В’ячеслав Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.