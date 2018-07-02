Адвокати Крисіна не прийшли на суд, зв'язку немає. Засідання зірвано

2 липня Дарницький районний суд Києва оголосив перерву у справі Юрія Крисіна до 12:30 6 липня. Причина - відсутність відеозв'язку між судом та СІЗО, де перебуває Крисін, а також відсутність його адвокатів.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, при цьому суд задовольнив клопотання прокурора Юлії Малашич, яка вимагала забезпечити явку державного захисника через ризик відсутності приватних адвокатів Крисіна і зриву засідання.

На наступному засіданні мають почати зачитувати обвинувальний акт у справі. Крисін звинувачується у переслідуванні активістів Революції Гідності та в організації убивства журналіста В'ячеслава Веремія.

Зі свого боку прокурор Юлія Малашич заявила медіа, що адвокати підсудного або не з'являються до суду, або подають клопотання, які можуть мати на меті затягування процесу.

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"Про наміри адвокатів треба питати в них самих: я не знаю їхніх думок. Але один з представників медіа (імені не розголошую для його безпеки) повідомив мені, що адвокати у розмові з ним сказали про свій намір затягувати розгляд справи доти, доки головуюча у справі Любов Леонтюк не піде на пенсію у вересні цього року, і доки інший суддя не розпочне розгляд - відповідно до закону, знову з підготовчого засідання", - пояснила прокурор.

13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін і засудив до п’яти років позбавлення волі Юрія Крисіна за звинуваченням у причетності до вбивства журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія під час Майдану в 2014 році.

22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство». Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві. Вирок викликав обурення і протести.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, В’ячеслав Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.