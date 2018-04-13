Затриманий у Франції Саргасян перебуває під екстрадиційним арештом – поліція

Затриманий у Франції Армен Саргасян, якого українські правоохоронці вважають організатором «тітушок» під час подій Євромайдану, наразі перебуває під екстрадиційним арештом.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, триває «поглиблена перевірка» всіх обставин арешту, проводяться заходи щодо підтвердження особистості Саргасяна.

У поліції зазначають, що французькі правоохоронці підтвердили затримання по лінії Інтерполу громадянина з документами на ім’я Армена Саргасяна.

Напередодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив виданню «Українська правда» про затримання Армена Саркісяна у Франції. Проте сьогодні Саркісян в коментарі виданню LB.ua заявив, що перебуває в Росії і не був затриманий у Франції.

За даними правоохоронців, Армена Саргасяна у травні 2014 року оголосили в міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Його підозрюють у вчиненні замаху на умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів, а також умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу, вибуху.

За даними Авакова, Саркісяну підпорядковувався Юрій Крисін, який є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія в лютому 2014 року.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав його винним у хуліганстві і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Це рішення оскаржене в апеляційній інстанції. Прокуратура вимагає призначити Крисіну покарання у вигляді шести років реального ув’язнення, а захисники родини Веремія – сім років.

29 березня Дарницький районний суд Києва заарештував Юрія Крисіна на два місяці без можливості внесення застави у справі про викрадення й катування учасників Євромайдану.