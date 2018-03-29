Крисіна арештували на два місяці без права застави

Дарницький районний суд Києва арештував на два місяці без можливості внесення застави Юрія Крисіна, фігуранта справи про викрадення та катування учасників Євромайдану.

Його взяли під варту до 29 травня 2018 року.

Крисін також є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія під час подій Євромайдану.Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав його винним у хуліганстві і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.