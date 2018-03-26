Прокуратура вимагає взяття Крисіна під варту

Державне обвинувачення вимагає взяти під варту Юрія Крисіна, який є обвинуваченим у кримінальному провадженні, що стосується фактів переслідування майданівців так званими «тітушками» під час Революції гідності. Про це на засіданні Дарницького районного суду Києва 26 березня заявив прокурор Генпрокуратури Олексій Донськой.

Крисіна звинувачують в тому, що він координував напад на активістів у центрі Києва, а також викрадення і катування людей.

Захист Крисіна у судовому засіданні оголосив про потребу надання своєму клієнту охорони, а також про ведення процесу в закритому режимі.

Прокурор Донськой заявив, що Крисін, «вимагаючи заходів безпеки, насправді не потребував захисту, а намагався обмежити гласність процесу, зробити його закритим». «Було багато активістів, але вони не заподіяли шкоду життю і здоров’ю, хоча мали і чисельну перевагу, і можливість. Отже нема загрози», – стверджує представник обвинувачення.

1 березня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про примусове приведення Юрія Крисіна, який також є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія. Аналогічне рішення Дарницький районний суд Києва ухвалив 16 березня.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав винним у хуліганстві фігуранта справи щодо нападу на Веремія Юрія Крисіна – йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.