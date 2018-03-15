Ще один суд дозволив примусове приведення Крисіна

Дарницький районний суд Києва ухвалив рішення про примусове приведення Юрія Крисіна для участі у судовому засіданні 26 березня.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури про примусовий привід.

У ході судового засідання сторона обвинувачення заявила, що без присутності Крисіна справу розглядати неможливо, а адвокати не пояснили причини неявки.

У свою чергу, адвокати стверджують, що є загроза життю Крисіну. Адвокат Євген Солодко зауважив, що до будівлі суду прийшли «агресивні молодики, які скандували «Крисіну-смерть».

5 березня Дарницький суд розпочав розгляд щодо Юрія Крисіна кримінального провадження, що стосується фактів переслідування майданівців так званими «тітушками» під час Революції гідності. Крисіна звинувачують в тому, що він координував напад на активістів у центрі Києва, а також викрадення і катування людей. Тоді Крисін прибув на засідання суду.

1 березня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про примусове приведення Юрія Крисіна, який також є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав винним у хуліганстві фігуранта справи щодо нападу на Веремія Юрія Крисіна – йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.