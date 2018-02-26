Активісти виявили Крисіна, фігуранта справи про вбивство Веремія, у лікарні, його облили зеленкою

Активісти виявили Юрія Крисіна, фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, у лікарні.

Як повідомляє волонтер Роман Синіцин на своїй сторінці в Facebook, він перебуває в дитячому відділені.

«Прийшли тут Крисіна провідати в дитячому відділені вад серця. В Крисіна вада серця. Бо першого березня апеляція по запобіжному заходу. А в п'ятницю був суд по стрільбі крисіним на заправці», – написав він.

За даними журналіста Богдана Кутєпова, Крисін перебуває в Інституті серця. Зі стріму, який проводив Кутєпов, видно, що Крисіна облили зеленкою.

​Праворадикальна організація «С14», яку звинувачують у сповідуванні неонацистських ідей, також повідомила про перебування Крисіна в лікарні і опублікувала його фото.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав винним у хуліганстві фігуранта справи щодо нападу на Веремія Юрія Крисіна – йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

1 березня апеляційний суд має розпочати розгляд скарги на рішення суду.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.