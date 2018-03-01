Юрія Крисіна, фігуранта справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, примусово приведуть до суду, оскільки він не прийшов на засідання Апеляційного суду Києва без поважних причин (у телеграмі обвинуваченого вказано, що він перебуває в лікарні через хворобу, однак документів не надав). Таке рішення ухвалила колегія суддів, яка розглядає апеляції Генпрокуратури, адвокатів та родичів убитого журналіста на рішення суду першої інстанції про його умовне покарання. Прокурор надав свідчення того, хто допоміг потрапити Крисіну на стаціонар у дитяче відділення Інституту серця, що підтверджують його ухиляння від судового розгляду справи. Дружина і мати Веремія упевнені, що в Юрія Крисіна є впливові покровителі, які дають йому змогу уникати відповідальності.