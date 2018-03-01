Крисіна, причетного до вбивства журналіста Веремія, приведуть до суду примусово

Юрія Крисіна, фігуранта справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, примусово приведуть до суду, оскільки він не з’явився на засідання Апеляційного суду Києва без поважних причин. Таке рішення ухвалила колегія суддів, яка розглядає апеляції Генпрокуратури, адвокатів та родичів убитого журналіста на рішення суду першої інстанції про його умовне покарання. Дружина і мати Веремія упевнені, що в Юрія Крисіна є впливові покровителі, які дають йому змогу уникати відповідальності. А експерти побачили в «примусовому приведенні» Крисіна позитивний сигнал.

У перший день березня в будівлі Апеляційного суду міста Києва було кількадесят активістів і представників медіа, та посилена охорона з поліції і Нацгвардії: очікували суду над фігурантом убивства журналіста В’ячеслава Веремія Юрієм Крисіним, якого ще називають одним із «координаторів тітушок» під час Революції гідності.

Суд мав розглядати апеляції на рішення Шевченківського районного суду Києва від 22 грудня минулого року, який призначив Крисіну покарання – чотири роки позбавлення волі, але з відтермінуванням на два роки (якщо людина за цей час не скоїла злочинів, вона зрештою не потрапляє за ґрати – ред.). Апеляції подали як Генпрокуратура, так і родичі Веремія та їхні адвокати. Однак фігурант резонансного убивства на суд не з’явився.

До суду надійшла телефонограма про те, що підсудний перебуває на лікуванні, тому просить перенести засідання, повідомив головуючий у справі суддя Микола Ященко. Водночас, за його словами, Юрій Крисін не надав ніяких документів чи доказів про те, наскільки тяжка в нього хвороба.

Спробу Крисіна ухилитися від суду та від можливої зміни покарання на суворіше побачили в цьому представники Генпрокуратури в суді. Поважною причиною відсутності у суді закон вважає не візит до лікаря чи будь-яку хворобу, а саме тяжкі захворювання, уточнили представники обвинувачення. І закликали суд привести Крисіна до зали засідань примусово. Дружина вбитого журналіста Світлана Кирилаш та її адвокати підтримали прокурорів.

Зрештою, повернувшись із нарадчої кімнати, суд ухвалив не вважати причину відсутності Крисіна поважною і привести його до суду примусово, силами Нацполіції.

Повторне засідання у справі призначили на 19 березня.

Раніше громадські активісти виявили Юрія Крисіна в одній із палат дитячого відділення вроджених вад серця Інституту серця в Києві. Вони прийшли до фігуранта справи про вбивство журналіста начебто з подарунками. Але зрештою облили його зеленкою.

Під час цього інциденту Юрій Крисін запевняв активістів, що не переховується від суду і що «не пропустив жодного засідання». Однак це не завадило йому не прийти до суду в четвер.

Адміністрація медичного закладу запевняє, що у відділенні обслуговують і дітей, і дорослих та що жодної інформації про кримінальні справи щодо Крисіна до неї не надходило, свідчить стрім журналіста Hromadske.ua Богдана Кутєпова. Сам Крисін, який, судячи з відеозаписів часів Революції гідності, координує так званих «тітушок», на цьому відео стверджує, що ці звинувачення не доведені.

Те, що у дитячому відділенні перебуває дорослий, неодноразово судимий і обвинувачуваний за організацію вбивства чоловік Юрій Крисін – неприйнятно

Неприйнятним назвала перебування Крисіна в дитячій лікарні очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Те, що в дитячому відділенні вроджених вад серця в Інституті серця серед дітей, які там лікуються, перебуває дорослий, неодноразово судимий і обвинувачуваний за організацію вбивства чоловік Юрій Крисін, – неприйнятно. Проте таку інформацію поширюють у ЗМІ. Звертаємося до директора Інституту серця Бориса Тодурова з метою роз’яснення ситуації», – написала Супрун у себе на сторінці у Facebook.

Рішення суду доставити Юрія Крисіна до зали засідань примусово є логічним, враховуючи інцидент у дитячій лікарні, заявив журналістам у будівлі суду начальник відділу департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Олексій Донський.

Ми встановили особу, яка забезпечила розміщення Крисіна у дитячому відділенні Інституту серця, і отримали докази, що це розміщення мало на меті ухиляння від суду

«Ми встановили особу, яка забезпечила розміщення Крисіна у дитячому відділенні Інституту серця, і отримали докази, що це розміщення мало на меті ухиляння від суду. Крисін домовлявся через свого захисника про те, щоб його поклали до цього відділення і щоб він перебував там обов’язково першого березня (у день судового розгляду)», – розповів прокурор.

Зі свого боку, Світлана Кирилаш, дружина вбитого журналіста В’ячеслава Веремія, стверджує, що Крисін уникає відповідальності за цей та інші свої злочини завдяки потужним покровителям у владі. Такою думкою вона поділилася з Радіо Свобода.

«Припускаю, що, напевно, таки є в нього якісь покровителі, дуже впливові, які можуть тиснути на різних рівнях. Однозначно не можу стверджувати, але з відкритих джерел можемо бачити, що це хтось і з губернаторів українських областей і з Нацполіції», – зазначила дружина убитого журналіста.

Катерина Веремій, мати вбитого журналіста В’ячеслава Веремія, після суду зі сльозами просила журналістів допомогти їй домогтися справедливості й покарання убивць її сина, серед яких вона назвала і Юрія Крисіна.

​Хто підтримує Крисіна, який є фігурантом вбивства, збройного нападу на АЗС та інших кримінальних справ, частина з яких нині вже закриті? За рахунок чого і кого він уникає відповідальності – розслідування про це підготувала співкоординаторка «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак.

У розмові з Радіо Свобода правозахисниця назвала рішення суду про примусове приведення Крисіна виправданим, на відміну від попередніх рішень цього та інших судів про цього фігуранта щонайменше трьох кримінальних справ.

Дивовижна здатність людини вислизати із СІЗО попри звинувачення у кількох злочинах! Ми пов’язували це з його зв’язками в МВС, але у відомстві це відкидають

«Таке рішення суду є виправданим. Згадую, що той самий апеляційний суд Києва, але у 2016 році та в іншому складі колегії суддів звільнив Крисіна з-під варти за одним із кримінальних проваджень – «номер три» щодо нього. Те рішення було невиправданим, тоді як це є адекватним. Подивимося, що відбуватиметься в суді 19 березня. Три кримінальні провадження щодо нього «обклали» Крисіна, але він до останнього часу уникав ув’язнення. Така дивовижна здатність людини вислизати із СІЗО попри звинувачення в кількох злочинах! Ми пов’язували це з його зв’язками в МВС, але у відомстві в розмові з нами це відкидають», – каже Марія Томак.

Марія Томак уточнює: нова інформація свідчить про те, що Крисін має зв’язки з керівником Миколаївської області Олексієм Савченком, і не виключає, що такі та подібні зв’язки допомагають йому уникати покарання.

Напередодні депутат від БПП Мустафа Найєм повідомив у ефірі телеканалу «112 Україна», що, за його даними, під час допиту в Генпрокуратурі Олексій Савченко визнав, що знав Крисіна і що той йому «повідомляв про те, що 20-го числа будуть розстріли на Майдані».

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав винним у хуліганстві фігуранта справи щодо нападу на Веремія Юрія Крисіна – йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі й чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

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