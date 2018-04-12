У Франції затримали організатора «тітушок», який керував Крисіним – Аваков

У Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські правоохоронці вважають організатором «тітушок» під час подій Євромайдану, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков «Українській правді». За його словами, Саркісяну підпорядковувався Юрій Крисін, якого суд визнав причетним до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія в лютому 2014 року.

«Французькі колеги за нашим запитом затримали Саркісяна. Правда, він представився громадянином Вірменії, хоча український паспорт у нього також є і отримав він його раніше, ніж вірменський», – заявив Аваков.

«Українська правда» пише, що Саркісян був затриманий на дорозі під час перевірки документів. Щодо нього обраний запобіжний захід – особисте зобов'язання виконувати всі судові приписи до 19 травня. До цього часу ГПУ має надіслати документи щодо його екстрадиції в Україну.

Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія під час подій Євромайдану. Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав його винним у хуліганстві і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Це рішення оскаржене в апеляційній інстанції. Прокуратура вимагає призначити Крисіну покарання у вигляді шести років реального ув’язнення, а захисники родини Веремія – сім років.

29 березня Дарницький районний суд Києва заарештував Юрія Крисіна на два місяці без можливості внесення застави у справі про викрадення й катування учасників Євромайдану.