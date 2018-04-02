«Справа Веремія»: Крисіна дозволили судити з державним адвокатом

Апеляційний суд Києва постановив призначити Юрію Крисіну державного адвоката у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія під час подій Євромайдану в Києві. Наступне засідання призначене на 16:00 2 травня.

«Беручи до уваги те, що обвинувачений Крисін ухиляється від вирішення питання самостійно – укласти угоду із адвокатом… що призводить до затягування розумних строків апеляційного розгляду, порушення прав потерпілих, колегія суддів вважає за необхідне призначити Крисіну захисника», – заявив суддя.

Сам обвинувачений повідомив, що попередньо домовився з адвокатом про захист, але потім його заарештували. У відповідь прокурор Олексій Донський розповів, що це не відповідає дійсності, оскільки адвокати вже подавали клопотання від імені Крисіна у цій справі, і він мав місяць на угоду із захисниками.

Донський заявив Радіо Свобода, що до вироку Крисіну, якому суд першої інстанції призначив умовне покарання, має «багато запитань».

«Вважаємо вирок у справі вбивства журналіста Веремія незаконним, саме тому подали апеляцію. Можливостей затягувати дедалі менше. Це справа двох засідань», – сказав Донський.

Прокуратура вимагає призначити Крисіну покарання у вигляді шести років реального ув’язнення, а захисники родини Веремія – сім років.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав Крисіна винним у хуліганстві і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

29 березня Дарницький районний суд Києва заарештував Юрія Крисіна на два місяці без можливості внесення застави у справі про викрадення та катування учасників Євромайдану.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.