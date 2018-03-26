Суд надав Крисіну державну охорону

Дарницький районний суд Києва надав державну охорону Юрію Крисіну, якого звинувачують у координації нападів на активістів у центрі Києва у період Революції гідності.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання захисту –щодо Крисіна застосують заходи безпеки, але через суспільний резонанс судовий процес залишиться відкритим.

Наступне засідання у цій справі призначили на 29 березня.

5 березня Дарницький суд розпочав розгляд щодо Юрія Крисіна кримінального провадження, що стосується фактів переслідування майданівців так званими «тітушками» під час Революції гідності. Крисіна звинувачують в тому, що він координував напад на активістів у центрі Києва, а також викрадення і катування людей.

1 березня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про примусове приведення Юрія Крисіна, який також є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія. Аналогічне рішення Дарницький районний суд Києва ухвалив 16 березня.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав винним у хуліганстві фігуранта справи щодо нападу на Веремія Юрія Крисіна – йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.