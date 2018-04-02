Крисіну призначили державного адвоката, бо «ухиляється» – суд

Апеляційний суд Києва призначив державного адвоката фігурантові вбивства журналіста В’ячеслава Веремія Юрію Крисіну, незважаючи на його протести. На думку суддів, Крисін навмисно прибув до суду без адвокатів, щоб ускладнювати і затягувати процес. Сам підсудний наголошує, що не встиг укласти додаткову угоду зі своїми адвокатами, оскільки 29 березня його заарештували в іншій справі. Суд розглядає апеляції членів родини убитого журналіста і представників Генпрокуратури на попередній вирок Крисіну – чотири роки умовно. Тим часом активісти і частина народних депутатів упевнені, що саме через тиск громадськості та масові протести суди почали ставитися більш суворо до фігуранта справ про викрадення, катування і вбивства людей у час Революції гідності.

​Апеляційний суд Києва постановив призначити Юрію Крисіну державного адвоката у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія під час подій Євромайдану в Києві. Наступне засідання призначене на 16:00 2 травня.

«Беручи до уваги те, що обвинувачений Крисін ухиляється від вирішення питання самостійно – укласти угоду із адвокатом.., що призводить до затягування розумних строків апеляційного розгляду, порушення прав потерпілих, колегія суддів вважає за необхідне призначити Крисіну захисника», – заявив суддя Апеляційного суду.

Сам обвинувачений стверджує, що попередньо домовився з адвокатом про захист, але потім його заарештували в іншій справі.

У відповідь прокурор Олексій Донський розповів, що це не відповідає дійсності, оскільки він мав місяць на те, щоб укласти угоду із захисниками. Окрім того, адвокати вже подавали клопотання від імені Крисіна у цій справі, і копія цих документів є у прокуратури, заявив Донський, надавши цю копію судові.

Після завершення суду Донський заявив Радіо Свобода, що до вироку Крисіну, якому суд першої інстанції призначив умовне покарання, він має «багато запитань».

Вважаємо, що вирок у справі вбивства журналіста Веремія є незаконним, необгрунтованим, саме тому ми і подали апеляцію

«Сьогодні ми вкотре спостерігали, як сторона захисту разом із Юрієм Крисіним зривають судове засідання. Крисін послався начебто на те, що не встиг укласти угоду з адвокатами. Але адвокати, з якими він начебто мав укладати договір 29 березня, коли його взяли під варту, були у суді, і йому ніщо не заважало домовитися з ними. Вважаємо, що за основними позиціями кримінального права вирок у справі вбивства журналіста Веремія є незаконним, необґрунтованим, саме тому ми і подали апеляцію. Можливостей затягувати в нього дедалі менше. Це справа двох засідань», – сказав Донський.

Він уточнив, що Крисін уже не зможе відмовитися від державного адвоката, оскільки своєчасно не скористався можливістю покликати до суду інших своїх захисників.

Прокуратура вимагає призначити Крисіну покарання у вигляді 6 років реального ув’язнення, а захисники родини Веремія – 7 років.

Сам Крисін під час апеляції 2 квітня відмовився відповідати на запитання медіа, сказавши тільки, що не визнає призначеного державою адвоката.

У відповідь активісти праворадикальних рухів, які прийшли до суду, почали вигукувати: «Крисіна – довічно!»

Раніше Крисін заявляв Радіо Свобода, що на початку 2014 року, під час подій, участь в яких йому інкримінують, він був за кордоном, і не мав змоги координувати переслідування активістів Майдану навіть у телефонному режимі.

Перебіг справ проти Юрія Крисіна, який донедавна отримував умовні покарання та м’які запобіжні заходи, останнім часом зазнає змін, стверджує народний депутат Ігор Луценко, який відстежує справи щодо злочинів проти учасників Революції гідності. Утім, причиною цього є не так готовність влади притягнути Крисіна до відповідальності за скоєне, як тиск громадянського суспільства, стверджує депутат.

«Розгорнулася серйозна громадська кампанія з вимогами до влади щодо притягнення Юрія Крисіна до відповідальності. Це радикальна громадськість, та й медіа розуміють, що справа журналіста Веремія – це і їхня справа. Чотири роки пройшло, але велика хвиля інтересу змінила ситуацію лише зараз, не в останню чергу тому що Крисін – непересічний фігурант тих подій. Річ у тому, що в контексті справ проти Крисіна почало лунати прізвище керівника Миколаївської області Олексія Савченка. Це вдарило по ньому, але у справі є й інші, не менш відомі прізвища. Тому, можливо, щоб не ламати всю систему зв’язків влади, криміналу та бізнесу, у владі відсахнулися від Крисіна і вирішили: нехай принаймні з ним все буде по закону», – пояснює Луценко.

У час Революції гідності Луценко був одним із тих, кого викрали і жорстоко катували супротивники масових антивладних протестів 2014 року.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав Крисіна винним у хуліганстві і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

29 березня Дарницький районний суд Києва заарештував Юрія Крисіна на два місяці без можливості внесення застави у справі про викрадення та катування учасників Євромайдану.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.