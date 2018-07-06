На суді в справі Крисіна адвокати оголосили відвід судді

Адвокати Юрія Крисіна, якого звинувачують у переслідуванні активістів Революції гідності та в причетності до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія, 6 липня оголосили відвід судді Дарницького районного суду Києва Любові Леонтюк. Про це із зали суду повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Адвокат Крисіна Тетяна Гнатюк назвала причиною відводу те, що на минулому засіданні суддя задовольнила клопотання прокурора про надання Крисіну державного адвоката через неявку платних адвокатів, але зробила це без участі підсудного.

Прокурор Юлія Малашич стверджує, що сторона захисту «має намір зривати всі засідання до вересня», оскільки у вересні суддя Любов Леонтюк має йти на пенсію за віком. Наступним кроком захисту, констатує Юлія Малашич, може бути оголошення відводу її самої як прокурора.

Наразі заяву про відвід судді Леонтюк має розглянути суддя Дарницького суду Києва Тетяна Щасна, наступне засідання у справі Крисіна призначили на 13:00 10 липня.

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13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін і засудив до п’яти років позбавлення волі Юрія Крисіна за звинуваченням у причетності до вбивства журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія під час Майдану в 2014 році.

22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство». Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві. Вирок викликав обурення і протести.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, В’ячеслав Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.