На Херсонщині ЗСУ вдарили по заводу, де армія РФ створила свою базу – голова РВА

Збройні сили України 29 серпня завдали удару по Бериславському машинобудівному заводу на Херсонщині, де російські окупаційні війська зосередили техніку та живу силу. Про це у коментарях «Українській правді» та «Суспільному» заявив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов.

Удень 29 серпня в оперативному угрупованні військ «Каховка» повідомили, що «109 полк «ДНР» відійшов зі своїх позицій на Херсонщині», а російські десантники, які «були їх підтримкою» «втекли з поля бою».

Окрім того, в ОУВ «Каховка» зазначили, що наразі ЗСУ відрізали армію РФ на окупованій Херсонщині від військового сполучення з Кримом.

Коментуючи заяву про наступ на півдні України, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк наголосила, що «новина є», але потрібно «набратися терпіння».