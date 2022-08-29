Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Гуменюк про наступ ЗСУ на півдні України: «новина є», але потрібно «набратися терпіння»

«Найголовніше, що треба знати: будь-яка військова операція потребує тиші» - каже Наталія Гуменюк

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк, коментуючи заяву про наступ на півдні України, заявила, що «новина є», але потрібно «набратися терпіння».

«Найголовніше, що треба знати: будь-яка військова операція потребує тиші. Те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, – це дуже неправильно. Наразі в умовах гібридної війни треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, мають провестися і мати логічне завершення. Тільки тоді вони будуть результативними. Новина є, вона всіх надихнула, далі треба набратися терпіння», – сказала вона під час брифінгу.

Раніше сьогодні ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України. українські військові прорвали першу лінію оборони окупаційних військ на Херсонщині. Як повідомило оперативне угруповання військ «Каховка», 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою.

Також повідомляється про відсутність електропостачання у Херсонській області.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG