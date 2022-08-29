Гуменюк про наступ ЗСУ на півдні України: «новина є», але потрібно «набратися терпіння»

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк, коментуючи заяву про наступ на півдні України, заявила, що «новина є», але потрібно «набратися терпіння».

«Найголовніше, що треба знати: будь-яка військова операція потребує тиші. Те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, – це дуже неправильно. Наразі в умовах гібридної війни треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, мають провестися і мати логічне завершення. Тільки тоді вони будуть результативними. Новина є, вона всіх надихнула, далі треба набратися терпіння», – сказала вона під час брифінгу.

Раніше сьогодні ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України. українські військові прорвали першу лінію оборони окупаційних військ на Херсонщині. Як повідомило оперативне угруповання військ «Каховка», 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою.

Також повідомляється про відсутність електропостачання у Херсонській області.