ЗСУ вдарили по трьох пунктах управління військ РФ на Херсонщині – ОК «Південь»

Українські війська вдарили по пунктах управління в окупованій Херсонській області, повідомляє оперативне командування «Південь» 28 серпня.

«Вогневі завдання наших ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої рашистської армії в Новій Каховці. Також уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні», – йдеться в зведенні.

За даними командування, російські війська втратили 11 людей і три одиниці автомобільної бронетехніки, а також самохідну гаубицю «Мста-С».

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«Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під нашим вогневим контролем, уражені і не функціонують», – повідомляють у штабі.

ОК «Південь» також вказав на російські обстріли цивільних об’єктів на півдні України і закликали місцевих дотримуватися правил безпеки.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.