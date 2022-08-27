Дві знищені українськими військовими РСЗВ «Смерч» армія РФ готувала для удару по Миколаєву – Хлань

Завдяки влучним ударам ЗСУ на Херсонщині було знищено дві РСЗВ «Смерч», які російські війська готували для удару по Миколаєву, повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі телемарафону.

«Вчора був дуже потужний день, було знищено дві одиниці РСЗВ «Смерч» – ці дві системи залпового вогню готувалися якраз для того, щоб наносити вогньовий удар по місту Миколаєву. Вони знаходились біля міста Херсон, в селищі Текстильне і якраз виїхали на позиції і розгорталися для того, щоб нанести вогньовий удар Миколаєву. Вони були накриті нашою артилерією і абсолютно і повністю знищені, разом з екіпажем», – розповів Хлань.

Також він зазначив, що черговий удар ЗСУ по Антонівському мосту на Херсонщині зачепив і плавучий міст російських військ під цим мостом.

«Вчора був нанесений абсолютно потужний артилерійський удар по відремонтованій частині Антонівського моста. Окупанти перекинули все ж таки відповідну інженерну техніку і відповідні частини інженерних військ з РФ через Крим і вони за допомогою металу, який вкрали на нашому заводі, навчилися за 3-4 доби ремонтувати ті пробоїни, які наносить наша артилерія. Але наші збройні сили, як і попереджали, тримають під абсолютно чітким вогневим контролем всі транспортні артерії. Тому був нанесений черговий влучний удар по Антонівському мосту. І до речі, цей удар зруйнував і влучив у частину плавучого моста, який окупанти зараз налаштовують під Антонівським автомобільним мостом», – сказав Хлань.

Також він розповів, яким чином після ударів ЗСУ по мостах російські сили намагаються налаштовувати додаткові переправи.

«Для цього вони стягують баржі з окупованої частини Херсонської області, які викрадають у підприємців, фіксують між опорами Антонівського моста і по цих баржах налаштовують дорожнє покриття. Вони ще не звели все повністю, але наша артилерія вже чітко влучила саме в цей плавучий міст, який вони намагаються влаштувати під Антонівським мостом. Станом на сьогодні в окупантів немає можливості перекидати ні живу силу, ні озброєння, ні підкріплення з лівобережної частини Херсонщини на правий берег, ближче до лінії фронту», – підкреслив Хлань.

26 серпня в ОК «Південь» повідомили, що на Херсонщині Збройні сили України пошкодили Дар᾽ївський міст.

Сьогодні в ОК «Південь» повідомили, що тактична авіація ЗСУ уразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні, опорний пункт в Новопетрівці та скупчення ворожої живої сили і техніки там же, й в Ольгиному. Підтверджені втрати військ РФ становлять 2 РСЗВ «Смерч», 3 самохідні гармати «Гіацинт», самохідна гармата артилерії «Піон», самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона», 5 одиниць броньованої і автотехніки. В районі Інженерного і Чорнобаївки знищено склади з боєприпасами.

Після ураження Антонівський та Дар’ївський мости не можуть використовуватися для прямування важкої техніки, кажуть українські військові.