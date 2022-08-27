ЗСУ відбили російські війська на кількох напрямках – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 27 серпня.

Згідно з повідомленням, на Харківському напрямку війська РФ безуспішно спробували провести штурм в напрямку Дементіївки, отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку здійснили спробу наступу у напрямку Бражківки – безуспішно, війська РФ зазнали втрат та відійшли.

На Краматорському напрямку російські сили вели наступ у напрямку Григорівки, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили наступ військ РФ у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве.

На Авдіївському напрямку наступальними діями російські військові намагалися просунутися у напрямках населених пунктів Невельське і Олександропіль, успіху не мали, відійшли.

На Новопавлівському напрямку у армії рФ був наступальний бій у напрямках Пречистівки та Павлівки, – безуспішний, російські війська відійшли.

«Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни», – йдеться в повідомленні.

Триває сто вісімдесят пʼята доба війни РФ проти України.