«Схеми»: окупанти будують понтонну переправу біля Антонівського мосту в Херсоні – супутникове фото

Російські окупанти будують понтонний міст впритул до пошкодженого українськими ударами Антонівського мосту у Херсоні. Про це свідчать супутникові знімки за 27 серпня, які є в розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода). На них видно, що понтонна переправа простягається вже майже до середини Антонівського моста. Раніше про плани російських військових побудувати понтонний міст на окупованій Херсонщині повідомляла британська розвідка.

27 серпня супутник Planet Labs зафіксував процес будівництва окупантами понтонної переправи поблизу пошкодженого Антонівського моста: довжина зведеного мосту сягає понад 620 метрів.

Перші ознаки будівництва цієї переправи можна помітити на знімках Planet Labs ще за 19 серпня.

Про наміри Росії побудувати понтонний міст біля пошкодженого Антонівського 23 серпня повідомляла британська розвідка.

«Ця переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом. Протягом кількох тижнів російські сили і місцеві цивільні покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну здатність порівняно з поромом», – йшлося у повідомленні, яке цитувало у твітері Міністерство оборони Великої Британії.

Водночас у британській розвідці додали, що наплавний міст, «швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ».

У ніч на 27 липня ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні й транспортні шляхи російських військ.

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14 серпня в ефірі національного телемарафону керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що Збройні сили України у ніч проти неділі, 14 серпня, знову вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

«Знову завдано удару по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзний», – сказала вона.

26 серпня про нові ураження Антонівського мосту та аеродрому біля села Чорнобаївка повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Знову Чорнобаївка і знову прильоти в район Антонівського мосту», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Після того, як мост став непроїзним, окупанти почали використовувати поромні переправи, щоб перевозити цивільний транспорт. Згодом супутник зафіксував ще одну переправу, якою окупанти окремо перевозять військову техніку, повідомляли «Схеми».