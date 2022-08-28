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Росія має «відчутні втрати» на деяких напрямках через удари ЗСУ – зведення штабу

Українські військові на сході України ведуть вогонь із САУ 2С7 «Піон» по позиціях армії Росії, 26 серпня 2022 року

Російські війська продовжують обстрілювати цивільні об’єкти на території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 28 серпня.

На Харківщині російські війська намагалися покращити тактичне положення біля Світличного, але не мали успіху й відійшли.

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Бойові дії продовжують зосереджуватися на Донеччині. Зокрема, російська армія намагалася просунутися в районі Богородичного, проте «зазнала втрат та відкинута назад».

«На Авдіївському напрямку ворог… здійснив невдалу спробу наступу у районі Первомайського, зазнав втрат та відійшов. На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли біля Вугледара, Богоявленки, Великої Новосілки та Новомихайлівки. Намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, успіху не мав», – йдеться в зведенні.

Командування повідомляє, що російські війська продовжують завдавати ударів, зокрема, на Запоріжжі та на півдні України.

«Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень особового складу та військової техніки російських окупантів. На деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі», – повідомляє Генштаб.

Раніше оперативне командування «Південь» 28 серпня повідомило, що українські війська вдарили по пунктах управління в окупованій Херсонській області.

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