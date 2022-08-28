Росія має «відчутні втрати» на деяких напрямках через удари ЗСУ – зведення штабу

Російські війська продовжують обстрілювати цивільні об’єкти на території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 28 серпня.

На Харківщині російські війська намагалися покращити тактичне положення біля Світличного, але не мали успіху й відійшли.

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Бойові дії продовжують зосереджуватися на Донеччині. Зокрема, російська армія намагалася просунутися в районі Богородичного, проте «зазнала втрат та відкинута назад».

«На Авдіївському напрямку ворог… здійснив невдалу спробу наступу у районі Первомайського, зазнав втрат та відійшов. На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли біля Вугледара, Богоявленки, Великої Новосілки та Новомихайлівки. Намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, успіху не мав», – йдеться в зведенні.

Командування повідомляє, що російські війська продовжують завдавати ударів, зокрема, на Запоріжжі та на півдні України.

«Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень особового складу та військової техніки російських окупантів. На деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі», – повідомляє Генштаб.

Раніше оперативне командування «Південь» 28 серпня повідомило, що українські війська вдарили по пунктах управління в окупованій Херсонській області.