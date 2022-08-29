Російського псевдореферендуму на Херсонщині зараз не буде – голова облради

Російські окупаційні сили не зможуть найближчим часом провести псевдореферендум, який вони планували попередньо на 11 вересня, в єдиний день голосування в Росії – таке переконання висловив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

Про це Самойленко сказав в коментарі для проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

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«Дійсно, існує інформація про те, що запланований єдиний «референдум» з виборами, які там відбуваються в Росії, вони призначені на 11 вересня. Але, аналізуючи ті події, які сьогодні відбуваються, принаймні, в Херсонській області в місті Херсоні я можу сказати з впевненістю майже на 100%, що «референдуму» зараз не буде», – сказав голова облради.

За його словами, на це вказує «неготовність окупаційних сил проведення «референдуму».

«Навіть не сформована комісія, хоча чисельність призначена – сім осіб, вони навіть сьогодні не можуть зібрати цих сімох осіб. Впевнений на 100%, що на ті дати, які були заплановані, ніяких референдумів відбуватися не буде. А там, знову ж таки впевнений, що ЗСУ внесуть свої корективи в плани окупантів», – додав Самойленко.

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З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 7 серпня заявив: «Якщо російські окупаційні сили зважаться провести хоча б один псевдореферендум на окупованих територіях України, будь-яка можливість переговорів з Росією буде закрита».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 8 серпня відреагував на цю заяву Зеленського і сказав, що нібито «не Росія збирається проводити псевдореферендуми на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а місцеве населення».