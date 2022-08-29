ЗСУ відбили російський наступ на кількох напрямках Донеччини – Генштаб

Російські війська намагалися наступати на кількох напрямках у Донецькій області, але мусили відступити, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України увечері 29 серпня.

Зокрема, згідно з повідомленням:

російські війська намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли

спроба просування в напрямку Івано-Дарʼївки завершилася для російських підрозділів «втратами та втечею»

ЗСУ відбили наступ у напрямках Соледара, Веселої Долини, Бахмута та Кодеми

загарбники намагалися просунутися до Марʼїнки, Первомайського та Невельського, але отримали відсіч і відступили

російські війська невдало спробували наступати у напрямку Павлівки

Крім того, армія РФ намагалися покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, що на Херсонщині, але «зазнала втрат та ретирувалася».

Росія також обстрілювала населені пункти України на різних напрямках, йдеться в зведенні. Генштаб вказує на те, що загроза ударів з боку Білорусі зберігається.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

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Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду». Москва також, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.