ЗСУ відбили російський наступ на кількох напрямках Донеччини – Генштаб

Російські війська намагалися наступати на кількох напрямках у Донецькій області, але мусили відступити, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України увечері 29 серпня.
Зокрема, згідно з повідомленням:
- російські війська намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли
- спроба просування в напрямку Івано-Дарʼївки завершилася для російських підрозділів «втратами та втечею»
- ЗСУ відбили наступ у напрямках Соледара, Веселої Долини, Бахмута та Кодеми
- загарбники намагалися просунутися до Марʼїнки, Первомайського та Невельського, але отримали відсіч і відступили
- російські війська невдало спробували наступати у напрямку Павлівки
Крім того, армія РФ намагалися покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, що на Херсонщині, але «зазнала втрат та ретирувалася».
Росія також обстрілювала населені пункти України на різних напрямках, йдеться в зведенні. Генштаб вказує на те, що загроза ударів з боку Білорусі зберігається.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.
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Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду». Москва також, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
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