Залужний у День памʼяті захисників: жодна жертва не буде марною

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляє, що жодна жертва не стане марною – будемо продовжувати боротьбу до Перемоги. Про це йдеться у його зверненні з нагоди День памʼяті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.



«Насправді кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу. Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом», – наголошує Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ каже, що герої вмирають, здобуваючи вічне життя і вічну славу, залишаючись духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців.

«Схиляю голову і розділяю разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Дякую за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Так твориться історія і формується нація, якими захоплюватиметься світ. Обіцяю, жодна жертва не стане марною – ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги. Стоїмо зі щитом. Памʼятаємо всіх, хто на щитах», – наголошує Валерій Залужний.



Сьогодні – 29 серпня – День памʼяті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 22 серпня повідомив, що в ході повномасштабної війни з Росією загинули близько 9 тисяч українських військових.