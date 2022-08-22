Понад 90% українців вірять у перемогу і пишаються своїм громадянством – опитування

90,4% українців пишаються, що є громадянами України, свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного з 5 до 12 серпня Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.



«Понад 90% українців пишаються своїм громадянством. (54,5% дуже пишаються і 36% – скоріше пишаються). Це найвищий показник за весь час соціологічного моніторингу», – повідомляють соціологи.



На думку 72,5% респондентів вважають, що саме віра в перемогу у війні об'єднує українське суспільство.



Натомість понад 90% опитаних вірять у перемогу України у цій війні: 77% – вірять, 15% – скоріше вірять, лише 4% респондентів не вірять або скоріше не вірять у перемогу.



За даними опитування, 31% з тих, хто вірить у перемогу, вважає, що вона відбудеться до кінця цього року. 34% вважають, що вона настане через 1–2 роки. 7% вважають, що для цього знадобиться від 3 до 5 років. Ще 23% не змогли відповісти на це запитання.

Опитування проводилося методом інтерв'ю face-to-face серед людей віком понад 18 років у всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і Донбасу, а також частини Запорізької, Миколаївської, Харківської областей. Опитано 2024 респондентів. Максимальна похибка опитування не перевищує 2,3%.

Як показало опитування громадської думки в Україні, проведене у червні Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI), 98% висловили впевненість у тому, що Україна виграє війну.