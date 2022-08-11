98% українців впевнені в перемозі у війні – опитування

Українці впевнені в перемозі у російсько-українській війні – про це свідчить останнє опитування громадської думки в Україні, проведене Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI)



На запитання, чи вірять вони, що Україна виграє війну, 98% відповіли ствердно. Що стосується президента Володимира Зеленського, то 91% українців схвалюють його роботу.



«Інформація, зібрана під час цього опитування, є підтвердженням нашого попереднього опитування», – сказав Стівен Нікс, старший директор євразійського відділу IRI. – «Українці дуже твердо переконані, що вони переможуть у конфлікті проти Росії, і вони переважною більшістю підтримують дії свого воєнного президента».



Крім того, підтримка членства в НАТО зросла протягом останніх місяців. 72% українців підтримали б вступ до НАТО, якби референдум відбувся сьогодні. Це ріст на 13 процентних пунктів порівняно з опитуванням, опублікованим у травні.



«Чисельність НАТО зросла, тому що українці продовжують вірити в переваги трансатлантичних інституцій», – сказав Нікс. – «Люди висловили посилену підтримку міцних відносин із західними країнами, які бажають мирного та демократичного майбутнього»



Опитування також показує, що більшість українців не вірить в будь-які територіальні поступки російським загарбникам. 64% кажуть, що Україна збереже всі території у міжнародно визнаних межах.



14% вважають, що Україна поверне територію, яку контролювала до повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.



Опитування проведено соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) (крім окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей) 27-28 червня. Загальна вибірка – 2004 українців віком від 18 років. Похибка при 95-відсотковому рівні довіри не перевищує 2 відсоткові пункти.

За даними опитування, проведеного проведеного на замовлення видання Wall Street Journal, дослідницького інституту NORC при Чиказькому університеті, і опублікованого в червні, 66% опитаних висловили переконання, що ЗСУ зможуть повернути під український контроль ті території, які Росія окупувала з часу повномасштабного вторгнення у лютому цього року.



Трохи більше половини – 53% опитаних українців – переконані, що ЗСУ зможуть витіснити російські сили з усієї України, включно з окупованими Кримом та Донбасом.



78% респондентів підтримують те, як президент України Володимир Зеленський реагує на російське вторгнення.